MotoGP, Oliveira si prende le FP3 del GP di Spagna: Bagnaia fuori dalla top-10

E’iniziata una nuova giornata in pista per i piloti di MotoGP. I campioni delle due ruote, in attesa delle qualifiche che inizeranno a breve, hanno disputato la terza ed ultima sessione di prove libere del GP di Spagna.

A Jerez, questa mattina, è stato Miguel Oliveira, col tempo di 1.37.229, il più veloce, seguito da Quartararo e Aleix Espargaro. Quarto tempo per Morbidelli, che si lascia alle spalle Nakagami e Bezzecchi. Fuori dalla top-10 Bagnaia, 12°, seguito da Luca Marini e Dani Pedrosa. 22° infine Bastianini, che ha interrotto in anticipo la sua sessione, alzando bandiera bianca.