Infortunio Marquez, ci sarà ad Austin? L’annuncio del team Honda

E’ tutto pronto per un nuovo weekend di gara di MotoGP. I piloti sono in viaggio verso il Texas, dove domenica si corre il GP delle Americhe, terzo round della stagione 2023.

La gara di Austin segna un ritorno in pista per alcuni piloti ,come Miguel Oliveira, costretto ad uno stop dopo l’incidente con Marquez in Portogallo.

Se il portoghese della KTM ha annunciato ieri la sua partenza per l’America, con la partecipazione al GP solo dopo l’ok dei medici in Texas, Marc Marquez non si unirà invece ai colleghi piloti nel terzo appuntamento stagionale.

La Honda ha infatti comunicato poco fa con una nota ufficiale sul proprio sito, che lo spagnolo non prenderà parte al GP delle Americhe.

La nota di Honda

“Dopo un’ultima TAC, Marc Marquez e il suo team medico, guidato dal dottor Ignacio Roger de Oña, presso l’ospedale Ruber Internacional di Madrid hanno confermato che il primo metacarpo è ancora in fase di guarigione. Dopo una stretta collaborazione con il Repsol Honda Team e HRC, tutti i soggetti coinvolti hanno deciso di lasciare che l’infortunio guarisca completamente ed evitare rischi inutili. Marquez continuerà a svolgere il suo programma di riabilitazione a casa per tornare in piena forma il prima possibile”, questo il comunicato del Team Repsol Honda.