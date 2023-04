Luca Marini, le domande nel retropodio e la caccia di ‘vendetta’ su Rins: la risposta è sorprendente

SportFair

Il GP delle Americhe di MotoGP ha regalato spettacolo e colpi di scena. Pecco Bagnaia, dopo una splendida partenza ed una gara sempre al comando, è caduto a 7 giri dal termine, conquistando il secondo zero consecutivo della stagione dopo lo scivolone in Argentina.

A vincere ad Austin è stato un ottimo Alex Rins, seguito da un fantastico Luca Marini, fratello minore di Valentino Rossi. Impossibile per il pilota del Mooney VR46 non parlare proprio del Dottore.

In tanti gli hanno fatto domande sull’ex pilota di MotoGP, adesso impegnato sulle quattro ruote, ricordando anche un vecchio episodio avvenuto proprio in America con Rins.

Lo spagnolo aveva infatti privato della vittoria Valentino Rossi nella gara texana di quattro anni fa e Luca Marini non ha nascosto di aver tentato di vendicare il fratello nella gara di ieri.

“Sì, ricordo quella gara. Ricordo che all’uscita di curva 1 avevo in testa l’immagine di quella gara e vidi che forse sarebbe stato possibile realizzare questa rivincita in famiglia”, ha assicurato sorridendo, per poi raccontare il consiglio che il nove volte mondiale il campione gli dice: “era più facile quando gareggiava nel campionato. Dopo il ritiro è più difficile per lui darci consigli da casa perché è difficile capire le gomme e i ritmi. Ma quando viene a trovarci alle corse, porta molto in tavola perché vede più persone normali. Quello che ti dice ti rende migliore, quindi spero che possa venire molte altre volte“.

Nel retropodio, poi, non è mancato un altro riferimento al Dottore. Luca Marini ha posto diverse domande ad Alex Rins sulla sua moto e la risposta dello spagnolo è stata sorprendente.

Marini: “Dove fai la differenza? Dov’è che vai più forte qua?”

Quartararo: “Nel settore 2 va molto veloce lui. 8-9-10 vai molto forte”.

Rins: “Sì probabilmente sì”.

Marini: “Col freno posteriore prima della 10?”.

Rins: “Non tanto, perché sennò cado”.

Marini: “Ah ok…quindi poi con il gas vai un po’ in slide?”.

Rins: “Più o meno…l’esperto è tuo fratello, amico!”.