MotoGP, la griglia di partenza in Argentina: in prima fila Bagnaia

Le qualifiche di MotoGP in Argentina sono state condizionate dalla pioggia e dalle condizioni dell’asfalto. La pole position è stata conquistata da Alex Marquez, poi tre piloti italiani: ottimo secondo posto di Bezzecchi, terzo il campione del mondo in carica Bagnaia.

In seconda fila un grande risultato di Morbidelli, quarto. In quinta posizione Vinales, poi Zarco. Al settimo posto Marini, in ripresa dopo l’esordio deludente. Poi Martin e Espargaro. Solo decimo Quartararo. Adesso appuntamento con la sprint race.

La griglia di partenza di sprint race e gara in Argentina

1ª fila: 1. A. Marquez, 2. Bezzecchi, 3. Bagnaia

2ª fila: 4 Morbidelli, 5. Vinales, 6. Zarco

3ª fila: 7. Marini, 8. Martin, 9. A.Espargaro

4ª fila: 10. Quartararo, 11. Nakagami, 12. Rins

5ª fila: 13. R. Fernandez, 14. Di Giannantonio, 15. Binder

6ª fila: 16. Miller, 17. A.Fernandez, 18. Mir