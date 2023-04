MotoGP, la partenza ad Austin: scatto di Bagnaia, incidente A. Marquez-Martin | VIDEO

E’ iniziato il GP delle Americhe, terzo appuntamento del campionato di MotoGP. La gara sprint ad Austin si è conclusa con il successo di Pecco Bagnaia, il pilota della Ducati è il netto favorito alla vittoria finale ma non dovrà sottovalutare gli avversari. Il leader del Mondiale è Marco Bezzecchi, un altro italiano in grande spolvero.

Ottimo scatto di Bagnaia che si conferma al primo posto, poi Rins. Buona partenza anche di Fabio Quartararo. Nelle prime curve brutto incidente tra Alex Marquez e Jorge Martin, poi la scivolata di Aleix Espargaro. Al terzo posto Miller.

🚦 THE HORSEPOWER RODEO IS GO! 🚦 @PeccoBagnaia holds them off through Turn 1! 💨 #AmericasGP 🇺🇸 pic.twitter.com/2IbwzIdOmN

💥 @AleixEspargaro also didn’t make it to the end of the first lap!

He lost the front at Turn 12! 😢#AmericasGP 🇺🇸 pic.twitter.com/7mrKlE8It0

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) April 16, 2023