MotoGP, brutto incidente alla partenza del GP di Spagna: bandiera rossa

Subito un colpo di scena al GP di Spagna. Poco dopo il via della gara di questo pomeriggio di MotoGP a Jerez de la Frontera, un incidente ha destato un po’ di preoccupazione.

Fabio Quartararo e Miguel Oliveira sono finiti rovinosamente sulla ghiaia in curva 2 ed è stata necessaria una bandiera rossa. La gara è stata dunque interrotta e riprenderà a breve con le stesse posizioni dello schieramento di partenza.

Il francese della Yamaha è riuscito a tornare presto, seppur dolorante, ai box, per cambiarsi e tornare in pista per la gara spagnola, il suo collega, Miguel Oliveira, invece, è stato trasportato al centro medico.