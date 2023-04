MotoGP, il Team Mooney VR46 si prende il warm up in Argentina

SportFair

E’ tutto pronto a Termas de Rio Hondo per il secondo round della stagione 2023 di MotoGP. In attesa della gara di questo pomeriggio i piloti sono scesi in pista per il warm up, che vede sorridere ancora una volta il Team Mooney VR46, che chiude con una splendida doppietta.

Bezzecchi è il più veloce del warm up, seguito dal suo compagno di squadra Luca Marini, terzo invece un ottimo Jack Miller. Questo posto per Di Giannantonio, seguito da Morbidelli e Nakagami, settimo invece Bagnaia. Nono temop per Quartararo. Più attardate le Aprilia, con Espargaro 14° e Vinales 16°.