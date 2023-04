MotoGP, disastro Honda: in Argentina senza piloti ufficiali, Mir ko

SportFair

E’ tutto pronto a Termas de Rio Hondo per il secondo round della stagione 2023 di MotoGP. I piloti sono scesi in pista qualche ora fa per il warm up, per gli ultimi dettagli in vista del GP d’Argentina che si disputerà questo pomeriggio, alle 19.00 italiane.

Tanti gli assenti in terra argentina e non mancano nuovi forfait. A Marquez, Oliveira, Bastianini e Pol Espargaro, ko per infortuni procuratisi al GP del Portogallo, si aggiunge anche Joan Mir.

L’ex campione del mondo di MotoGP, lascia la Honda senza piloti ufficiali. Lo spagnolo è caduto nella Sprint Race di ieri in Argentina, riportando una contusione alla caviglia e un trauma cranioencefalico.

Mir si è sottoposto oggi ad un nuovo controllo medico, a seguito del quale è stato dichiarato unfit.

La nota di Honda

“Dopo un controllo medico mattutino, Joan Mir è stato dichiarato non idoneo per il GP di Argentina dallo staff medico della MotoGP e del circuito a causa di un trauma cranico e cervicale. Sottoposto a esami TAC ed ecografici presso l’Ospedale Santiago del Estero, è stata confermata la fisiologica lordosi cervicale e Mir ha continuato ad accusare nausea e vertigini. Mir tornerà a casa in Europa per continuare il suo recupero e prepararsi al meglio per il Gran Premio delle Americhe, dal 14 al 16 aprile”, si legge nel comunicato Honda diffuso oggi.