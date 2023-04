MotoGP, torna Mir e Honda sceglie un sostituto per Marquez

Joan Mir sarà affiancato da Stefan Bradl per il Repsol Honda Team mentre il Campionato del Mondo MotoGP arriva al Red Bull Grand Prix of the Americas.

Il Repsol Honda Team, con Joan Mir e Stefan Bradl, si dirige verso il Circuit of the Americas in cerca di riscatto e per catturare la forma del passato. Il circuito di 5,51 chilometri è stato in precedenza terreno di caccia felice per la RC213V con Marc Marquez che l’ha guidata alla vittoria in sette occasioni, imbattuta dal 2013 al 2018.

Joan Mir ha trascorso la settimana tra una gara e l’altra riprendendosi dall’impatto del suo grave incidente durante il primo giro della gara Sprint in Argentina. Il numero 36 è determinato a mettere insieme un fine settimana senza problemi per continuare il suo adattamento alla Honda RC213V, il chilometraggio in gara è la chiave per ulteriori miglioramenti. Il 2022 ha visto Mir raggiungere il suo pari miglior piazzamento dell’anno quando è arrivato quarto al GP delle Americhe.

Marc Marquez continua a concentrarsi sul recupero della mano destra infortunata e per questo salterà il GP delle Americhe. Il collaudatore Honda HRC Stefan Bradl correrà al suo posto. L’ultima gara di Bradl ad Austin è stata nel 2016 e le sue apparizioni nel 2013 e nel 2014 a bordo della LCR Honda hanno fruttato due piazzamenti tra i primi cinque. Nel 2014 è partito dalla prima fila, dietro a Marc Marquez e Dani Pedrosa, quando la RC213V ha bloccato i primi tre.