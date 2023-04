MotoGP, come cambia la classifica piloti dopo la sprint race in Spagna

SportFair

Continua l’appuntamento con il campionato di MotoGP, è andata in scena anche la sprint Race race in Spagna. Vittoria a sorpresa di Binder, alle sue spalle il campione del Mondo Pecco Bagnaia. L’italiano della Ducati si è confermato molto competitivo e dovrà evitare errori per tornare in testa alla classifica.

Poi Miller, Martin e Oliveira. Sesto Pedrosa. Nono Bezzecchi e decimo Marini. In classifica generale Marco Bezzecchi continua a guidare la graduatoria, ma Bagnaia è vicinissimo e potrebbe effettuare il sorpasso già dalla gara di domenica.

MotoGP, come cambia la classifica piloti

1- Marco Bezzecchi 65

2- Francesco Bagnaia 62

3- Maverick Vinales 48

4- Alex Rins 47

5- Johann Zarco 46

6- Brad Binder 42

7- Luca Marini 38

8- Fabio Quartararo 34

9- Jorge Martin 35

10- Alex Marquez 33

11- Jack Miller 33

12- Franco Morbidelli 29

13- Miguel Oliveira 21

14- Aleix Espargaro 18

15- Augusto Fernandez 14

16- Fabio Di Giannantonio 13

17- Marc Marquez 7

18- Takaaki Nakagami 7

19- Joan Mir 5

20- Michele Pirro 5

21- Jonas Folger 4

22- Dani Pedrosa 4

23- Raul Fernandez 2

24- Enea Bastianini 0

25- Stefan Bradl 0