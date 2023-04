MotoGP, Bagnaia torna leader: la nuova classifica piloti

SportFair

Pecco Bagnaia on fire! Il pilota della Ducati ritrova la vittoria a Jerez de la Frontera. Partito dalla quinta posizione in griglia, il campione del mondo in carica è riuscito ad aggiudicarsi il GP di Spagna, lasciandosi alle spalle due ottime KTM, quelle di Binder e Miller.

Col successo di oggi, arrivato dopo le cadute in Argentina e Texas, Bagnaia ritrova anche la prima posizione in classifica. Il ducatista torna leader, davanti a Bezzecchi, oggi protagonista di una caduta in pista.

La classifica piloti di MotoGP

1. Bagnaia 87

2. Bezzecchi 65

3. Binder 62

4. Miller 49

5. Vinales 48

6. Marini 48

7. Martin 48