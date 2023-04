MotoGP, cancellata la conferenza stampa di Marc Marquez

SportFair

I fan di Marc Marquez e gli appassionati di MotoGP erano andati in tilt dopol’annuncio di una conferenza stampa straordinaria. Si temeva che lo spagnolo della Honda potesse annunciare un ritiro o un lungo stop, ma negli ultimi minuti è arrivato un nuovo annuncio: la conferenza stampa in programma per le 14.00 di oggi a Jerez è stata cancellata.

“La conferenza stampa di Marc Marquez è stata annullata Invece, il corridore HRC farà una mischia mediatica alle 15:00“, si legge sui social della MotoGP.



Sembra che lo spagnolo della Honda voglia semplicemente aggiornare tutti sulle sue condizioni e sul lungo recupero dall’infortunio.