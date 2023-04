Scivolone di Bagnaia: caduta per il ducatista al GP d’Argentina

SportFair

Non manca lo spettacolo al GP d’Argentina di MotoGP. Sotto la pioggia di Termas de Rio Hondo brilla Bezzecchi, in testa alla corsa. Problemi invece per Bagnaia. A 8 giri dal termine il campione del mondo di MotoGP è stato protagonista di uno scivolone.

Un’entrata troppo forte sul bagnato è costata cara al ducatista, finito sulla ghiaia. La moto, fortunatamente, non si è spenta e Bagnaia è potuto tornare in pista per continuare la sua corsa, ma ha perso tempo nel risollevare la sua moto ed è finito nelle retrovie.

dobel kekecewaan. emyu kalah + bagnaia crash pic.twitter.com/pX5B5CIlZp — Jupri D’Ackerman (@jefryputraaf13) April 2, 2023