MotoGP, brutto incidente in Spagna e bandiera rossa nella sprint race

E’ iniziata la sprint race valida per il GP di Spagna, quarto appuntamento del campionato di MotoGP. La stagione è pronta ad entrare nel vivo e sono in arrivo altre importanti indicazioni. La classifica piloti è guidata da Marco Bezzecchi, poi Pecco Bagnaia.

Il campione del mondo in carica si è confermato il più forte ma il rendimento è stato condizionato da due cadute. La sprint race è stata interrotta con una bondiera rossa, si è infatti verificato un brutto incidente che ha coinvolto Morbidelli, Alex Marquez, Bezzecchi e Fernandez. I piloti non hanno riportato conseguenze.

Lights out for the #TissotSprint at Jerez! 🚦

It’s a @KTM_Racing 1-2 into T1!#SpanishGP 🇪🇸 pic.twitter.com/o8aMfj3Jnu

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) April 29, 2023