MotoGP, Binder beffa tutti nella sprint race in Spagna! Sul podio Bagnaia

Si è conclusa la sprint race in Spagna, quarto appuntamento del campionato di MotoGP. L’inizio di stagione è stato molto altalenante per i piloti italiani, da Bagnaia e Bezzecchi. Il campione del mondo in carica sembra il favorito alla vittoria finale, ma le prime gare sono state condizionate anche da due cadute.

Alla vigilia della sprint in Spagna, la classifica piloti era guidata da Marco Bezzecchi, poi proprio Bagnaia. La partenza ha subito regalato un colpo di scena, una bandiera rossa a causa di un incidente. Sono addirittura quattro i piloti coinvolti: Morbidelli, Alex Marquez, Bezzecchi e Fernandez.

Si riparte e tutti i piloti coinvolti nell’incidente possono ripartire con la stessa griglia di partenza. Miller passa Martin, al terzo posto Bagnaia. La classifica è Miller, Binder, Bagnaia e Oliveira. Brutta caduta per Aleix Espargaro.

Vince Binder, poi Bagnaia, Miller, Martin e Oliveira. Sesto Pedrosa. Nono Bezzecchi e decimo Marini.

Le dichiarazioni

Binder: “è stata una giornata fantastica, sono partito benissimo la seconda volta. Non mi sono sentito benissimo nei primi due giri, poi ho preso sempre più ritmo, mi sono detto di rimanere dietro a Jack e negli ultimi giri ho spinto a tutta e i risultati sono arrivati. Ringrazio il team e Dani per essere tornato ed averci aiutato”.

Bagnaia: “questa mattina avevo già migliorato la situazione generale e il feeling con la mia moto. Nel complesso le cose sono migliorate ma non è ancora abbastanza pensando alla gara di domani. Oggi perdevo ancora un po’ troppo nel terzo settore per cui dovremo ancora sistemare qualche dettaglio. Ad ogni modo sono felice del risultato, anche perchè oggi la gara è stata condizionata dal grande caldo”.

Miller: “è stata una bella giornata, abbiamo fatto tutto quello che volevamo fare. Ho commesso un errore nell’ultimo giro. Sono un po’ deluso per la partenza ma siamo sul podio ed è bello vedere il nostro progetto pendere il volo”.