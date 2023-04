MotoGP, Bastianini pronto al rientro a Jerez: l’annuncio del ducatista

SportFair

E’ tutto pronto per un nuovo weekend di gara di MotoGP. Dopo una settimana di pausa i campioni tornano in pista e lo fanno in Europa, a Jerez de la Frontera, dove domenica si correrà il GP di Spagna.

La Ducati vuole andare a caccia del riscatto con Bagnaia dopo le due cadute consecutive in Argentina e Texas e intanto lavora sul rientro di Bastianini.

Il ducatista ha effettuato un test sulla Panigale V4S sul circuito Marco Simoncelli e ha condiviso uno splendido annuncio! Non è ancora certa la sua partecipazione al GP di Jerez dopo la frattura alla scapola, ma il test ha dato sensazioni positive e Bastianini volerà in Spagna, dove potrà correre dopo il check dei medici.

L’annucio

“Dieci giri a Misano a bordo della Panigale V4S per capire le mie condizioni. Dopo settimane di riposo e riabilitazione mi sento pronto a tornare in pista. Giovedì volerò a Jerez per il check finale dei medici. Ci vediamo là“, ha dichiarato Bastianini.

“Ad Austin ho fatto il rodaggio delle sue moto. Le ho trattate bene, a parte la scivolatina nella Sprint Race. Ora Enea è pronto a tornare in sella alla sua moto“, ha aggiunto Michele Pirro, collaudatore e terzo pilota Ducati.