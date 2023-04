MotoGP, Bastianini verso il forfait? “Dopo le prove decido se continuare”

SportFair

A Jerez de la Frontera è iniziato un nuovo weekend di gara di MotoGP. In attesa delle qualifiche e della gara Sprint di domani i campioni delle due ruote sono scesi in pista per le prime due sessioni di prove libere, che hanno decretato i migliori 10 che accedono direttamente alla Q2 del GP di Spagna.

Giornata complicata in casa Ducati, con Bagnaia e Bastianini fuori dai migliori 10. Per il “Bestia” è stata una giornata difficile: anche se il pilota della Ducati è stato dichiarato fit e la frattura è guarita, il dolore non è svanito del tutto e sono emerse alcune difficoltà a guidare la Desmosedici.

Solo 20° dopo le prove libere, Bastianini sta valutando la possibilità di fermarsi e non scendere in pista domani: “sicuramente mi piacerebbe continuare, ma devo essere anche realista: dopo 6 o 7 giri sono veramente affaticato, quindi sarà difficile pensare di poter concludere la gara lunga. Ovviamente, devo capire se ne vale la pena di fare anche la Sprint o meno, perché comunque prendono punti in pochi. Comunque vedrò domattina: farò il turno e poi decido“, ha ammesso.

“Speravo meglio, ma alla fine le sensazioni sono simili a quelle di lunedì. La strada comunque penso che sia quella buona. Per Le Mans non dico che sarò in forma, ma sarò abile ed arruolato anche per la gara della domenica. Diciamo che il mio obiettivo è arrivare pronto al 100% al Mugello. La pista non mi aiuta, girare a destra è difficilissimo. L’unico settore che riesco a fare un pochino meglio è l’ultimo, perché non ci sono grosse frenate a destra, quindi è quello su cui riesco a forzare un po’ di più“, ha concluso.