MotoGP, Bastianini dichiarato fit: correrà a Jerez de la Frontera

Splendide notizie per Bastianini e la Ducati: il pilota italiano di MotoGP potrà tornare in pista nel weekend di gara del GP di Spagna. Bastianini, che durante la settimana ha effettuato un test sul circuito Marco Simoncelli su una Panigale, è volato a Jerez dove oggi si è sottoposto ad un controllo medico.

Al termine della visita lo staff medico ha dato l’ok a Bastianini per tornare in sella alla sua moto dopo aver saltato le trasferte in argentina e America.

Enea Bastianini (Ducati Lenovo Team) è stato dichiarato idoneo a partecipare questo fine settimana. L’italiano è stato costretto a stare fermo dopo la caduta della sua Tissot Sprint nella prima gara di Portimao con una scapola fratturata, ma il Bestia tornerà in pista questo fine settimana, affiancando il compagno di squadra Bagnaia.