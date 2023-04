MotoGP, Bastianini alza bandiera bianca: il GP di Spagna termina in anticipo per Enea

SportFair

Il sabato di qualifiche e gara Sprint del GP di Spagna inizia con una pessima notizia per il team Ducati ufficiale. Enea Bastianini, che già ieri aveva spiegato di essere in difficoltà a bordo della sua Desmosedici dopo l’infortunio alla scapola, ha deciso di alzare bandiera bianca.

Il ducatista ha terminato in anticipo la sua sessione di FP3, decidendo di non proseguire il suo weekend di gara a Jerez de la Frontera per recuperare al meglio in vista delle prossime gare.

L’annuncio

“Il nostro #SpanishGP finisce qui. Enea è stato fantastico, ha fatto del suo meglio e ha dato il massimo per la squadra per arrivare alla fine del weekend! ❤️Ma ora è il momento di riposare e prepararsi per i prossimi GP! Grande Enea! Torneremo più forti! 😎🦾“, questo il tweet della Ducati per annunciare il ritiro di Bastianini.