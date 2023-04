Il riscatto di Bagnaia! Pecco vince a Jerez: applausi per la KTM

SportFair

Così come accaduto ieri, anche oggi a Jerez de la Frontera si è registrata una bandiera rossa. L’incidente tra Quartararo e Oliveira al primo giro del GP di Spagna ha costretto all’interruzione della gara spagnola, ripresa poco dopo, con i piloti schierati nell’ordine iniziale.

Una gara splendida oggi in Spagna, con le KTM di Miller e Binder protagoniste indiscusse. Sul finale, però, è stato Pecco Bagnaia a prendersi tutta l’attenzione. Il ducatista, partito in quinta posizione in griglia, è riuscito a rimontare, fino a prendersi la testa della corsa, a pochissimi giri dal termine della corsa.

Dopo due zeri consecutivi a causa di due cadute, in Argentina e in Texas, Bagnaia ritrova il sorriso, la vittoria e la leadership mondiale, complice la caduta di oggi di Bezzecchi.

Nonostante sia stato costretto a cedere una posizione su ordine dei commissari di gara, Bagnaia ha tenuto duro, ci ha creduto e si è preso una splendida vittoria a Jerez, dopo un finale al cardiopalma, con Binder che ha messo pressione al pilota Ducati, restandogli sempre attaccato.

Bagnaia si prende così la seconda vittoria stagionale, davanti alle KTM di Binder e Miller. Quarto posto per Jorge Martin, seguito da Aleix Espargaro. 10° posto per Quartararo, riuscito a tornare in pista dopo la brutta caduta al primo giro e nonostante la penalità di un long lap penalty. Ottimo settimo posto per Dani Pedrosa.

Le parole dei top-3

Bagnaia: “sono molto contento, il progresso che abbiamo fatto questo fine settimana è stato il migliore di sempre. DA venerdì c’erano un po’ di problemi, ieri già era meglio e oggi era incredibile, abbiamo fatto un fantastico passo avanti. Sono riuscito a gestire le gomme e siamo riusciti a vincere in condizioni difficili e finire oggi primo è davvero bellissimo”.

Binder: “è stato bellissimo finire così la gara, sono contento di essere sul podio. Sono contento anche di quello che ho fatto, cercavo di fare il mio meglio e alla fine l’ultimo giro sono riuscito a portare a casa il giro più veloce, Pecco mi ha passato ma sono contento. Ringrazio il team, ci ritroveremo al prossimo GP”.

Miller: “è stata lunga anche oggi, poi con la bandiera rossa, poi siamo ripartiti. Ad un certo punto mi sono reso conto verso metà di quello che stavano facendo gli altri. Siamo riusciti a portare a casa una serie di giri velocissimi uno dietro l’altro. E’ stata una bellissima gara, sono contento di esserne stato parte e di essere qui e di questo podio”.