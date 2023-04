Penalità Sainz, i Commissari spiegano i motivi: la nota

SportFair

Il GP d’Australia di Formula 1 ha regalato emozioni intense e uno spettacolo unico. Sono state addirittura tre le bandiere rosse a Melbourne, con interruzioni lunghe e criticate.

Non mancano le polemiche al termine della gara australiana, con diversi piloti infuriati per quanto accaduto e per le decisioni prese dai Commissari. Tra questi c’è anche Carlos Sainz, penalizzato con 5 secondi per l’incidente con Fernando Alonso nel 57° giro della gara, alla ripartenza dopo la seconda Red Flag.

La FIA ha deciso di condividere con tutti le motivazioni che hanno portato a questa decisione.

La nota della FIA sulla penalità di Sainz



“I Commissari Sportivi hanno esaminato i dati del sistema di posizionamento/marshalling, i video, i tempi, la telemetria, la radio del team e le prove video in auto e hanno stabilito che alla prima curva dopo il riavvio si è verificata una collisione tra l’auto 55 e l’auto 14. Abbiamo stabilito che l’auto 55 è interamente responsabile della collisione. L’auto 14 era significativamente davanti all’auto 55 alla prima curva e comunque l’auto 55 è entrata nell’auto 14, facendola girare e uscire di pista. Di conseguenza abbiamo imposto la Penalità di 5 secondi all’auto 55. A scanso di equivoci, abbiamo tenuto conto del fatto che questa collisione è avvenuta nel primo giro in seguito alla ripartenza, quando, per convenzione, i Commissari Sportivi prendono tipicamente una visione più indulgente degli incidenti. Tuttavia, in questo caso particolare, nonostante fosse l’equivalente di un incidente al primo giro, abbiamo ritenuto che ci fosse spazio sufficiente per l’auto 55 per prendere metri per evitare la collisione, ma ciò non è stato fatto. Si ricorda ai concorrenti che hanno il diritto di appellarsi a determinate decisioni del Commissari Sportivi, ai sensi dell’Articolo 15 del Codice Sportivo Internazionale della FIA e Capitolo 4 delle Norme Giudiziarie e Disciplinari FIA, entro i termini applicabili”.