MotoGP, un pazzesco Pedrosa si prende le FP1 di Jerez: Bezzecchi fuori dalla top-10

E’ iniziato un nuovo weekend di gara di MotoGP. I campioni delle due ruote sono sces in pista per la prima sessione di prove libere del GP di Spagna.

Sul circuito di Jerez de la Frontera, dove ha fatto ritorno Enea Bastianini, dichiarato ieri fit dopo l’infortunio alla scapola procuratosi nella gara d’esordio, in Portogallo, il più veloce è stato un eccezionale Dani Pedrosa, con KTM. Lo spagnolo, ritiratosi dalle corse nel 2018, tornato in pista per la gara spagnola, ha chiuso la sessione col tempo di 1.36.770, lasciandosi alle spalle Jorge Martin e Nakagami.

Quarto tempo per Luca Marini, seguito da Aleix Espargaro e Binder. Più lontani i ducatisti con Bagnaia solo nono e Bastianini 23°. Chiude la top 10 Maverick Vinales, mentre il leader del Mondiale, Bezzecchi è 14°.