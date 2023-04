Mossa di Wrestling e mano nelle parti intime: Cristiano Ronaldo nella bufera | VIDEO

SportFair

Non decolla l’esperienza di Cristiano Ronaldo con la maglia dell’Al Nassr, il portoghese è sempre più nervoso e i risultati della squadra non sono all’altezza. La partita di campionato contro l’Al-Hilal si è conclusa sul risultato di 2-0 con la doppietta di Ighalo su calcio di rigore. La classifica dell’Al Nassr è sempre più preoccupante, il distacco dalla vetta occupata dall’Al-Ittihad FC è di tre punti e con una gara in più disputata per Cr7 e compagni.

L’ex calciatore della Juventus si è confermato sempre più nervoso, in particolar modo la partita è salita alla ribalta anche per due gesti del portoghese.

La mossa di Wrestling e gesto volgare

Al 56′ Cristiano Ronaldo è stato protagonista di un gesto discutibile. Dopo aver subito l’anticipo di un calciatore avversario, Cr7 si è letteralmente aggrappato al giocatore dell’Al-Hilal, praticando una mossa di Wrestling. Il provvedimento dell’arbitro è stato un cartellino giallo.

Al termine della partita un altro gesto, volgare. I presenti allo stadio hanno provocato Cristiano Ronaldo, inneggiando il nome di Leo Messi. Il portoghese ha risposto toccandosi le parti intime.

What’s up Cristiano Ronaldo ? 👀pic.twitter.com/r6okfJJi5A — VAR Tático (@vartatico) April 18, 2023

A torcida do Al-Hilal: ” Messi, Messi e Messi”. Cristiano Ronaldo: – pic.twitter.com/kReAk6XBA1 — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) April 19, 2023