Morte Julia Ituma, le immagini delle telecamere interne dell’hotel prima del tragico epilogo

Una tragica notizia ha sconvolto oggi il mondo dello sport e della pallavolo più nello specifico. L’Italia tutta piange la scomparsa di Julia Ituma, 18enne opposto dell’Igor Novara.

La pallavolista è morta precipitando dalla finestra della sua camera d’albergo dove alloggiava con tutta la squadra, ad Istanbul, dopo il ritorno di semifinale di Champions League giocato ieri.

Il corpo di Julia è stato trovato intorno alle 5 del mattino e all’arrivo del personale medico non si è potuto far altro che accertarela sua morte. Adesso si indaga su quanto accaduto: i media turchi parlano di suicidio e nelle ultime ore hanno diffuso le immagini delle telecamere interne dell’hotel.

Le immagini mostrano una Julia turbata, sembra dopo una lunga telefonata, non è ancora noto con chi. La pallavolista cammina nel corridoio dell’albergo pensierosa, per poi accovacciarsi a terra, turbata. Le ultime immagini mostrano Julia che si alza per entrare in camera.