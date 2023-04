Sinner è un rullo compressore a Monte-Carlo: successo contro Musetti e semifinale

SportFair

Il torneo di Monte-Carlo è entrato nella fase importante, sono in corso le partite dei quarti di finale. Un italiano continua a fare la voce grossa ed è uno dei principali candidati alla vittoria finale. Stiamo parlando di Jannik Sinner, grandissimo talento e protagonista di prestazioni di altisismo livello negli ultimi mesi.

Nel match dei quarti di finale è andato in scena il derby tutto italiano contro Lorenzo Musetti, reduce dal clamoroso successo contro Djokovic. La partita non è stata mai in discussione, Sinner si è dimostrato nettamente superiore.

Partenza fortissima di Sinner che si porta sullo 0-4, poi controlla e chiude 2-6. Nel secondo set il tema dell’incontro non cambia e si conclude con lo stesso punteggio del primo. In semifinale Sinner dovrà vedersela contro Rune, reduce dalla bella vittoria contro Medvedev.