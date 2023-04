Monte-Carlo, Musetti senza pietà: doppio 6-0 a Nardi

SportFair

Partita senza storia nel turno dei sedicesimi di finale del torneo di Monte-Carlo, è andato in scena il derby tutto italiano tra Lorenzo Musetti e Luca Nardi. La gara non è stata mai in discussione e si è conclusa con un clamoroso doppio 6-0 che non lascia repliche.

Musetti sembra tornato su ottimi livelli, dopo un periodo di appannamento si candida ad un ruolo da protagonista anche nei prossimi turni. Sia nel primo che nel secondo set Musetti ha piazzato tre break e la sfida si è conclusa in 50 minuti. Luca Nardi non è stato mai in partita.

Prova di forza per Lorenzo Musetti, in grado di raggiungere gli ottavi senza problemi. Nel prossimo turno la sfida da brividi contro Djokovic.