Mondiali curling, l’Italia sfida la Norvegia per la semifinale

Alla TD Arena di Ottawa (Canada) è giunta a compimento la prima fase del Mondiale maschile di curling. La squadra composta da Joël Retornaz (Fiamme Oro), Sebastiano Arman (Fiamme Oro), Amos Mosaner (Fiamme Oro) e Mattia Giovanella (Fiamme Gialle) – seguita in loco dal direttore tecnico Claudio Pescia – aveva già acquisito la qualificazione ai play-off nel pomeriggio europeo di venerdì, sconfiggendo il Giappone.

Restava però da determinare il tabellone della fase a eliminazione diretta, stabilito sulla base della classifica finale del round robin.

Nel suo ultimo incontro del girone, ormai ininfluente, l’Italia ha travolto 9-2 senza alcun patema la Corea del Sud. Troppo ampia la differenza tra le due compagini. Successo comunque significativo, poiché ha consentito agli azzurri di chiudere il round robin con un bilancio di 8 vittorie e 4 sconfitte. In questo modo, è stato eguagliato il primato nazionale stabilito nel 2022 a Las Vegas.

In virtù del 6° posto in classifica, l’Italia tornerà sul ghiaccio alle 20.00 europee di sabato 8 per il cosiddetto ‘qualification game’. Si tratta di un quarto di finale de facto, poiché mette in palio un posto alle semifinali. L’avversaria sarà la Norvegia, alla quale nel girone gli azzurri si sono inchinati all’extra end.

In caso di successo, l’eventuale semifinale verrebbe giocata contro la Scozia a partire dall’1.00 della notte tra sabato e la domenica di Pasqua.