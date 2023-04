Mondiali di curling: l’Italia domina gli USA e resta in corsa per i playoff

SportFair

Nella quinta giornata dei Campionati Mondiali di curling, l’Italia maschile guidata dal direttore tecnico Claudio Pescia domina la sfida contro gli Stati Uniti e resta in piena corsa per i playoff, primo obiettivo dell’Italia in questa rassegna iridata.

Sul ghiaccio canadese della TD Arena di Ottawa, Joël Retornaz (Fiamme Oro), Sebastiano Arman (Fiamme Oro), Amos Mosaner (Fiamme Oro) e Mattia Giovanella (Fiamme Gialle) si sono imposti nettamente per 11-4 contro la formazione americana guidata dallo skip Shuster.

Dopo un primo end aperto da un punto statunitense, gli azzurri hanno immediatamente replicato con due marcature nella seconda ripresa e rubando poi la mano sia nel terzo che nel quarto end salendo così sul risultato di 8-1. I tre punti realizzati dagli avversari nella quinta ripresa hanno tenuto aperto l’incontro che però, al rientro dall’intervallo, ha visto l’Italia prima optare per una mano nulla per poi rifilare altre tre marcature per l’11-4 finale.

Il bilancio azzurro diventa così sin qui di 5 vittorie e 3 sconfitte quando restano ancora quattro partite da disputare nel round robin, le cui migliori sei classificate avanzeranno ai playoff.

Nella sesta giornata della rassegna iridata azzurri attesi da una doppia sfida contro Svezia e Repubblica Ceca. Fondamentale non perdere il treno delle squadre che lottano per l’accesso alla seconda fase.