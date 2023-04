Curling, Mondiali doppio misto: l’Italia supera l’Olanda, in corsa per i play-off

SportFair

A Gangneung, successo di Stefania Constantini e Sebastiano Arman sugli olandesi. Mercoledì 26 previsti due partite. Quella contro l’Estonia si annuncia cruciale per avanzare ai play-off.

L’Italia ha mandato in archivio la sua sesta partita dei Mondiali di doppio misto. Sul ghiaccio del Gangneung Curling Centre, Stefania Constantini e Sebastiano Arman (entrambi Fiamme Oro), reduci da 2 vittorie e 3 sconfitte, hanno affrontato l’Olanda.

La sfida contro Vanessa Tonoli e Wouter Gösgens è cominciata con un interlocutorio “botta e risposta” che ha portato il punteggio sull’1-1 dopo due end. Nel terzo parziale gli azzurri hanno cominciato a fare la differenza, marcando tre punti. Gli oranje hanno provato a rispondere nel quarto segmento, riuscendo solo ad accorciare le distanze. Si è pertanto andati al riposo sul 4-3.

L’Italia ha sfruttato al meglio le sbavature avversarie per issarsi sul 6-3 nel quinto end. Dopodiché, Constantini/Arman hanno preso l’abbrivio decisivo rubando la sesta mano. Il solido vantaggio di 8-3 ha consentito di gestire i due parziali conclusivi e permesso agli azzurri di imporsi con il punteggio di 8-6.

Dunque terza vittoria per il tandem italiano, seguito in loco dal direttore tecnico Claudio Pescia e dall’allenatrice Violetta Caldart.

Stefania Constantini e Sebastiano Arman, ancora pienamente in corsa per un posto ai play-off, nella giornata di mercoledì 26 sfideranno la Sud Corea padrona di casa (inizio ore 3.00). Dopodiché, nella mattinata europea (dalle 11.00), scenderanno sul ghiaccio nel cruciale match contro l’Estonia, avversaria diretta per accedere alla seconda fase.