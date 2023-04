Apoteosi Milan! E’ in semifinale di Champions, il Napoli non va oltre l’1-1

SportFair

Milan e Real Madrid sono le prime due semifinaliste di Champions League. Grande impresa per la squadra di Stefano Pioli che è riuscita ad eliminare la capolista del campionato di Serie A, il Napoli. I rossoneri si confermano sempre più una squadra abituata a certi palcoscenici, pareggia al ‘Maradona’ e vola in semifinale. Si prospetta un derby da sogno contro l’Inter, i nerazzurri dovranno difendere lo 0-2 dell’andata contro il Benfica.

Il Milan, forte dell’1-0 di San Siro con gol di Bennacer, gioca con coraggio e non si risparmia dopo la partenza fortissima dei padroni di casa. Pubblico delle grandi occasioni al ‘Maradona’, la coreografia è uno spettacolo.

La cronaca

I padroni di casa si schierano con Kvara, il recuperato Osimhen e Politano, gli ospiti rispondono con Diaz, Bennacer, Leao e Giroud. Politano e Mario Rui costretti a lasciare il campo per infortunio, dentro Lozano e Olivera. Prima grande occasione per il Milan su calcio di rigore: dal dischetto si presenta Giroud, grande intervento del portiere Meret che respinge. Il piede del portiere è sulla linea, ma quattro calciatori del Napoli sono dentro l’area però almeno un piede è fuori dall’area e l’altro non tocca il terreno. Giusto non ripetere.

Al 38′ può recriminare il Napoli: intervento di Leao su Lozano, il portoghese prende prima il piede dell’avversario, il direttore di gara non fischia e sembra sbagliare. Poi il Milan passa: azione fantastica di Leao che si dimostra imprendibile, Giroud questa volta non può sbagliare. Nella ripresa Spalletti si gioca le carte Elmas e Raspadori. Le occasioni più importanti sono per Kvara. All’80’ il Napoli può rientrare in corsa per la qualificazione, dal dischetto Maignan ferma proprio Kvara. Il portiere è forse, al momento, il più decisivo al mondo. Nel finale pareggia Osimhen di testa ma è troppo tardi, finisce 1-1. Il Milan vola in semifinale di Champions League.

Nell’altra partita tutto facile per il Real Madrid. La squadra di Ancelotti vince anche sul campo del Chelsea sul punteggio di 0-2, decisiva la doppietta di Rodrygo.