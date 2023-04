Miami Open, il punto pazzesco di Sinner contro Alcaraz | VIDEO

SportFair

Al Miami Open è andata in scena una finale anticipata tra due fenomeni del tennis. Jannik Sinner e Carlos Alcaraz hanno dato vita ad uno spettacolo bellissimo nella partita di semifinale del torneo, l’italiano si è confermato in un momento magico. Nella prima parte la sfida è stata equilibrata, poi Sinner è stato in grado di alzare il livello e lo spagnolo non è stato in grado di rispondere.

La semifinale si è conclusa dopo 3 set. Lo spagnolo è più concreto nel primo set e vince al tie-break, poi Sinner sale in cattedra e ribalta tutto con il punteggio di 4-6, 2-6. L’italiano vola in finale e dovrà vedersela contro Medvedev.

E’ diventato virale sui social un video tra Sinner e Alcaraz, uno scambio veramente incredibile durunte il primo set e sul punteggio di 2-4 per l’italiano. I due tennisti hanno confermato il talento enorme con recuperi e giocate da stropicciarsi gli occhi, poi il colpo finale di Sinner ha mandato in delirio il pubblico.