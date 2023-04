Il messaggio di Leclerc ai tifosi: “è stato oltrepassato un po’ il limite” | FOTO

SportFair

La stagione di Charles Leclerc non è iniziata nel migliore dei modi, le prime gare della Ferrari non sono state all’altezza e il monegasco è deluso. Il talento del pilota non è assolutamente in discussione, la pausa dovrà servire per migliorare la monoposto e tornare competitiva per lottare con i rivali.

Leclerc è comunque molto apprezzato dai tifosi della Ferrari, in alcuni casi però si rischia di andare un po’ oltre. E’ quanto successo nelle ultime ore con episodi che non sono stati graditi dal pilota della Ferrari.

“Ciao a tutti, negli ultimi mesi il mio indirizzo di casa è diventato pubblico per qualche motivo, portando molte persone a radunarsi sotto il mio appartamento, suonare al campanello e chiedere foto e autografi. Anche se sono sempre veramente felice di essere disponibile per voi e apprezzo davvero il vostro sostegno, vi prego di rispettare la mia privacy e di non venire a casa mia. Mi assicurerò di fermarmi con tutti quando mi vedete in strada o in pista, ma non scenderò se venite a trovarmi a casa. Il vostro sostegno, sia di persona che sui social media, significa molto per me, ma c’è un limite che non dovrebbe essere oltrepassato. Buona Pasqua a tutti”, è il messaggio sui social di Leclerc.