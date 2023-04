Berrettini-Satta, Melissa non ci sta! Il duro sfogo sui social: coinvolti gli avvocati

SportFair

La storia d’amore tra Matteo Berrettini e Melissa Satta è una delle più chiacchierate del momento. Dopo i primi rumors i due hanno confermato la loro relazione durante una vacanza a Miami, ma se dal punto di vista sentimentale stanno vivendo un momento roseo, la showgirl ed il tennista azzurro sono costretti ad affrontare critiche e polemiche, ingiustificate.

Berrettini sta affrontando un momento difficile della sua carriera, nel quale sta facendo fatica ad ottenere buoni risultati in campo ed in tanti danno le colpe a questo problema alle sue troppe distrazioni, dagli sponsor fino, appunto, alle sue relazioni.

Il campione romano ha già detto la sua a riguardo alla vigilia del torneo ATP di Monte-Carlo, dal quale si è ritirato per un problema agli obliqui, adesso è arrivato il turno di Melissa Satta, stanca di ricevere insulti sui social.

Lo sfogo di Melissa Satta

“Non sono solita fare questi tipi di video ma sto vivendo una situazione sui social surreale. Da mesi ricevo messaggi pieni di insulti. Messaggi di sessismo e bullismo. Io vengo attaccata per la mia storia personale e sentimenale che sto vivendo. Sono un personaggio pubblico e so che posso venire paparazzata, che mi possono chiedere autografi e sono molto contenta di questo, anche se amo avere la mia privacy. In questo momento sto vivendo una relazione sentimentale con un’altra persona e voglio provare ad essere felice. Vivo una vita normale fuori dai riflettori. In questi giorni non so per cosa vengo accusata, forse per essere donna e perchè il mio compagno vive un momento difficile lavorativo. Se magari fosse successo dall’altra parte? L’uomo verrebbe colpevolizzato alla stessa maniera?”, ha affermato Melissa Satta.

“Questo è bullismo e sessismo, spero che il mio messaggio arrivi a quelle donne che vivono la mia stessa situazione. Vorrei che i social vengano usati con maggiore responsabilità. Perchè odiare e offendere? Non concepisco questo tipo di ignoranza e voglio dire basta a questi leoni da tastiera che aprono Instagram e decidono di insultare qualcuno, oggi Melissa domani magari Francesca. Pensate se queste donne fossero vostra madre, la vostra fidanzata, la vostra nipote… Noi donne dovremmo unirci, dovremmo supportarci e gli uomini dovrebbero supportarci ed essere forse anche più gentili”, ha aggiunto l’ex velina di Striscia la Notizia.

“Negli anni ho imparato a farmi scivolare le cose addosso. Oggi parlo e lo faccio per tutte quelle ragazze che vivono cose simili ma non possono difendersi. Basta. Facciamoci tutti un esame di coscienza. Non voglio che mio figlio cresca con tutto questo odio“, ha concluso la 37enne che ha anche dichiarato di aver denunciato un noto giornale per alcuni titoli e articoli sgradevoli.