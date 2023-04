Mekies lascia la Ferrari, Vasseur tra discussioni e futuro: “pensiamo a dividere il suo ruolo in due posizioni diverse”

SportFair

Nuovo scossone in casa Ferrari. La notizia era nell’aria ed è stata confermata oggi, con un annuncio ufficiale di Alpha Tauri: Laurent Mekies, attuale d.s della Rossa, sarà il futuro team principal della scuderia faentina.

Una mossa che non lascia indifferenti i tifosi, che adesso cercano risposte a tante domande. Sull’argomento è intervenuto oggi Frederic Vasseur alla vigilia del GP dell’Azerbaijan.

Le parole di Vasseur

“Per Laurent questa è una grande opportunità, non l’avrei di certo bloccato. Timeline? La Toro Rosso è stata un po’ aggressiva con il comunicato stampa, dovremo discutere dei dettagli. Quando Laurent è venuto a parlarne da me? Non discuterò con voi i minimi dettagli di questo, ma sicuramente io e Laurent abbiamo avuto una discussione molto aperta, conosco Laurent da tanti anni e sono consapevole che sia difficile rifiutare questo tipo di opportunità per lui“, ha spiegato.

“Credo che la proposta non fosse la stessa, penso che sia un’offerta pressoché impossibile da rifiutare, quando sei in questo ambiente, quella di diventare team principal. Adesso il mio compito è quello di proteggere gli interessi della Ferrari. La Ferrari viene prima di tutto. Se Mekies starà con Ferrari tutta la stagione? Dipenderà dai termini che concorderemo. Abbiamo un contratto a lungo termine con lui e dovremo trovare la soluzione migliore per la Ferrari. Il rapporto tra noi resta molto buono. Il sostituto? Farà parte del percorso di riorganizzazione della squadra. Potremmo dividere quel ruolo in due posizioni diverse, come fanno altri team”, ha concluso.