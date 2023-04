Sinner ko a testa alta, Medvedev trionfa in finale a Miami

SportFair

L’esperienza di Medvedev contro il talento di Sinner. Si è conclusa la finale del torneo di tennis a Miami, al momento il russo si è confermato anche superiore ma l’italiano è un serio candidato a diventare un grandissimo protagonista per il futuro.

Sinner ha pagato una condizione fisica non ottimale, in particolar modo non è riuscito a spingere sulle gambe ed attaccare con potenza. In avvio del primo set la partita sembra equilibrata, si registrano due break, uno per parte. Poi il russo piazza un altro break nella fase decisiva e chiude 5-7.

Nel secondo set Medvedev si conferma ancora superiore e parte fortissimo. Poi una leggera reazione di Sinner ma non basta a riaprire la partita. Finisce 0-2 (5-7, 3-6). Medvedev vince il torneo di Miami, Sinner sconfitto a testa altissima.

“Mi tremava la mano, era un torneo molto importante. La giornata era umida, le condizioni non erano positive. In questo torneo ho giocato grandi partite, migliorando le mie prestazioni. E’ stato un viaggio lungo per tutto il mio team e sono molto soddisfatto”, le prime parole di Medvedev.

“Faccio i complimenti a Medvedev, ha giocato un grande torneo. Adesso inizia la stagione sulla terra battuta, ti auguro il meglio. Grazie al mio team, oggi non stavo benissimo. Grazie per il sostegno, non ho giocato al meglio. Appuntamento all’anno prossimo, è un torneo speciale”, il commento di Sinner.