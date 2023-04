Melissa Satta e Matteo Berrettini non si nascondono più: sui social la prima FOTO insieme

SportFair

Matteo Berrettini e Melissa Satta hanno confermato sui social la loro relazione. I due erano stati avvistati insieme tempo fa a Milano, prima ad una partita di basket dell’Olimpia e successivamente in giro per la città.

Si era parlato anche di una crisi tra i due per un post social della showgirl, smentita però dal viaggio di Melissa Satta a Miami, per raggiungere proprio Berrettini e dargli tutto il suo supporto in un momento sportivo per lui non eccellente.

Il tennista romano, infatti, sta faticando a trovare la forma e a giocare un buon tennis come ha dimostrato di saper fare in passato, e anche al Miami Open non è riuscito a fare del suo meglio, uscendo di scena al primo turno.

Berrettini è rimasto comunque a Miami in compagnia di Melissa Satta, che ha condiviso sui social degli scatti di questa vacanza prima della partenza per tornare in Italia, pubblicando anche una foto insieme al tennista e, dunque, ufficializzando la relazione.