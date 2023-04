Matteo Berrettini annuncia il forfait a Madrid: “farò di tutto per tornare”

SportFair

Non è un buon momento per Matteo Berrettini, condizionato dai problemi fisici. Adesso è arrivata anche l’ufficialità: il tennista romano non prenderà parte al torneo di Madrid. L’italiano continua a fare i conti con problemi alla fascia addominale e la decisione è stata quella di non rischiare.

Berrettini è reduce dal ritiro dal torneo di Montecarlo, prima della sfida contro Rune. L’annuncio del forfait è arrivato dal diretto interessato, attraverso un messaggio su Instagram.

“L’intenso recupero è cominciato con la mia equipe medica a Barcellona. Farò tutto ciò che mi è possibile per tornare in campo il prima possibile. Sfortunatamente non potrò essere a Madrid, vi terrò aggiornati quando avrò ulteriori novità. Grazie per il supporto”, il messaggio di Berrettini.