Masters 1000 Madrid, termina la favola Arnaldi: Trevisan agli ottavi

Giornata dolce-amara per il tennis italiano al Masters 1000 di Madrid, torneo in corso sui campi in terra battuta della città spagnola. Ad aprire le danze è stato Matteo Arnaldi, che solo pochi giorni fa aveva regalato emozioni intense eliminanto dal torneo Ruud.

Il tennista italiano, numero 105 al mondo è stato eliminato oggi, ai 16esimi di finale da Munar. L’azzurro è stato autore di un ottimo avvio di partita, riuscendo a portare a casa il primo set, senza troppe difficoltà. L’avversario spagnolo, numero 88 del ranking ATP, ha però reagito ed è riuscito a ribaltare il match. La sfida è terminata col punteggio di 3-6, 6-3, 6-1 dopo due ore e 4 minuti di gioco.

Sorride invece Martina Trevisan: l’azzurra, numero 20 al mondo, ha staccato il pass per gli ottavi di finale del torneo spagnolo. Trevisan ha avuto la meglio su Parks, 54ª del ranking WTA: la partita è terminata in un’ora e 51 minuti di gioco col punteggio di 7-6, 6-1.