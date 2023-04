Madrid perde un altro pezzo: anche Sinner salta il torneo

SportFair

Un altro forfait di lusso. Dopo Nadal, Berrettini e Djokovic, anche Jannik Sinner non prenderà parte al torneo di Madrid, in programma il 26 aprile. Il tennista italiano è reduce dal ritiro dal torneo di Barcellona, prima del derby tutto italiano contro Musetti.

La decisione di non giocare il secondo Masters 1000 stagionale sulla terra battuta era nell’aria, adesso è arrivata la conferma. Non si tratta di nulla di grave per Sinner, il problema è dovuto ai tanti impegni ravvicinati. Dopo gli Australian Open ha partecipato ai tornei di Montpellier, Rotterdam, Indian Wells, Miami e Montecarlo, arrivando sempre almeno in semifinale. Adesso testa agli Internazionali d’Italia.