Lutto per Rafa Nadal: morto a 63 anni il suocero Miquel

Una triste notizia colpisce la famiglia intera di Rafa Nadal. Il tennista maiorchino, che nei giorni scorsi ha annunciato il suo forfait anche dal torneo ATP di Madrid, spiegando di non essere ancora in condizioni per porter tornare in campo, piange la scomparsa del suocero.

E’ infatti morto a 63 anni Miquel Perrellò, padre di Mery, moglie di Rafa. Miquel, come riportato da Ultima Hora, è deceduto dopo aver lottato a lungo con una malattia.

Conosciuto come Patró, era un uomo d’affari molto famoso nel settore delle costruzioni a Manacor e la sua morte lascia un profondo dolore in una famiglia che stava attraversando momenti felici da quando il primo figlio del tennista e sua moglie è nato lo scorso ottobre.

Perelló era una persona molto conosciuta e amata a Manacor e ha sempre voluto stare lontano dai riflettori e godersi con discrezione la sua vita e la sua famiglia.

Fedele al suo stile, Rafa Nadal non ha rilasciato commenti sui social network riguardo alla notizia.