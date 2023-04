Liegi-Bastogne-Liegi: brutta caduta per Pogacar e trionfo Evenepoel! Seconda Elisa Longo Borghini

SportFair

E’ trionfo del belga Remco Evenepoel, campione del mondo in carica, in grado di imporsi per distacco all’edizione n.109 della Liegi-Bastogne-Liegi, bissando il successo dell’anno scorso. Era dal 1998, quando ci riuscì Michele Bartoli, che un corridore non vinceva la corsa per due anni di seguito.

Brutte notizie per Tadej Pogacar: lo sloveno ha riportato la frattura di un polso nella caduta di oggi alla Lieg-Bastogne-Liegi e dovrà essere operato nelle prossime ore nell’ospedale di Gand dov’è attualmente ricoverato. Lo fa sapere la sua squadra, la UAE Emirates.

Longo Borghini al secondo posto

Secondo posto per Elisa Longo Borghini alla Liegi-Bastogne-Liegi. L’ossolana è stata battuta solo in volata dall’olandese Demi Vollering, autentica dominatrice dell’ultimo periodo avendo vinto Amstel e Freccia Vallone. Longo Borghini è stata la più battagliera a cercare il successo, costretta però ad iniziare davanti la volata non riesce a contrastare lo sprint della neerlandese: all’ultimo chilometro le due si sono studiate, si sono quasi fermate fino a che Elisa Longo Borghini ha lanciato la volata venendo anticipata sul traguardo da Vollering che, oltre allo storico tris, festeggia la seconda vittoria a Liegi dopo aver gioito già nel 2021.

Terza piazza per una compagna di squadra della vincitrice, Marlen Reusser, protagonista di una lunga fuga (prima assieme ad altre atlete, poi in solitaria) esauritasi solo sull’ultima salita di giornata, la Côte de la Roche-aux-Faucons, per l’attacco proprio di Longo Borghini.

Reusser ha regolato un drappello di cinque atlete giunto a 22″ dalla coppia che si è giocata il successo, con Riejanne Markus (Team Jumvbo-Visma) a chiudere quarta davanti a Elise Chabbey (Canyon//SRAM Racing), Annemiek Van Vleuten (Movistar) e Gaia Realini (Trek-Segafredo), capace di cogliere un altro bel piazzamento in questa primavera. Nono posto, invece, per un’altra azzurra, Soraya Paladin (Canyon//SRAM Racing).

ORDINE D’ARRIVO

1 VOLLERING Demi Team SD Worx 03:50:47

2 LONGO BORGHINI Elisa Trek – Segafredo

3 REUSSER Marlen Team SD Worx 00:22

4 MARKUS Riejanne Team Jumbo-Visma

5 CHABBEY Elise Canyon//SRAM Racing

6 VAN VLEUTEN Annemiek Movistar Team

7 REALINI Gaia Trek – Segafredo 00:25

8 LIPPERT Liane Movistar Team 01:24

9 PALADIN Soraya Canyon//SRAM Racing

10 FISHER-BLACK Niamh Team SD Worx