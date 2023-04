Leclerc-Sainz, confronto dopo le qualifiche: la reazione dello spagnolo | VIDEO

SportFair

Non è un buon periodo in casa Ferrari, l’inizio di stagione in Formula 1 è stato ben al di sotto delle aspettative. La monoposto non è competitiva e le prime due gare non sono state all’altezza. La Rossa rischia un’altra stagione sottotono e i tifosi sono sempre più delusi.

Le qualifiche in Australia si sono concluse con un risultato pessimo per le Ferrari: il quinto posto di Sainz e il settimo di Leclerc. Subito dopo le qualifiche si è registrato lo sfogo del monegasco, l’ultimo giro è stato condizionato dall’assenza di un giro di preparazione e dalla mancata scia di Sainz: “una Q3 di me**a, senza giri di preparazione e la pioggia non è arrivata. Un grande ringraziamento a Carlos per la scia, ho preso un po’ di velocità ed è sempre bello”, la frase ironica di Leclerc nel team radio.

Come confermano le telecamere di ‘Canal +’ è andato in scena un confronto tra Sainz e Leclerc. Non si sente nulla, ma i volti (soprattutto quello di Sainz) lasciano poco spazio all’interpretazione. Lo spagnolo sembra sorpreso dall’atteggiamento del compagno di squadra.