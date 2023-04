Leclerc, rumors confermati: il ferrarista non chiude la porta alla Mercedes

SportFair

Si avvicina il GP d’Azerbaigian, quarto appuntamento del campionato di Formula 1. Il netto favorito è ancora Max Verstappen, l’olandese è nettamente il più forte e la Red Bull è superiore alle altre vetture. L’inizio di stagione della Ferrari non è stato all’altezza, le prime gare di Leclerc e Sainz non sono state entusiasmanti.

Il monegasco è un pilota di assoluto valore ma il rendimento delle prime gare è stato ben al di sotto delle aspettative. Continuano a circolare voci sul futuro del ferrari, addirittura si è parlato di una possibile rescissione del contratto in caso di mancato raggiungimento di un determinato numero di punti.

Sull’argomento ha parlando proprio Leclerc e non sono state chiuse completamente le porte: “no, non ancora. Non per il momento”, ha spiegato Leclerc in merito ai contatti con Mercedes. “Per ora, sono completamente concentrato sul progetto che sto portando avanti oggi: la Ferrari. Come ho detto, ho piena fiducia e sono fiducioso per il futuro, poi si vedrà. Il mio impegno nei confronti della Ferrari è totale. E amo la Ferrari. È sempre stato un sogno per me essere in questa squadra. E la mia priorità principale è vincere il campionato del mondo con la squadra”.