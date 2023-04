Leclerc infastidito in Australia: “dobbiamo vedere cosa è successo con Sainz”

SportFair

Max Verstappen è il poleman del GP d’Australia: l’olandese della Red Bull si è lasciato alle spalle le Mercedes di Russel e Hamilton, mentre le Ferrari di Sainz e Leclerc hanno chiuso le loro qualifiche rispettivamente quinto e settimo.

Il monegasco della Ferrari non si è detto soddisfatto del suo risultato a fine sessione e ha anzi lamentato qualche problema avuto nella gestione delle qualifiche col suo compagno di squadra Carlos Sainz.

Le parole di Leclerc

“Non avevo benzina, avevamo paura che arrivasse la pioggia, ci è mancato troppo per essere più avanti, dobbiamo vedere con la squadra cosa è successo con Carlos nel primo settore in Q3, io dovevo spingere e Carlos era davanti a me preparando le sue gomme, è un peccato, non posso dire che avremmo fatto molto meglio, ma dobbiamo migliorare. Io personalmente ho una macchina un po’ più da gara, ma non giustifica il nostro settimo posto, dovevo fare un migliore lavoro con una gestione migliore. Mercedes? Non ho guardato troppo in giro, sono concentrato su di me”, queste le parole di Leclerc ai microfoni Sky.