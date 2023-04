E’ una Lazio da Champions, la Juve è una furia per il gol di Milinkovic

SportFair

E’ andato in scena un posticipo bellissimo nella 29ª giornata del campionato di Serie A, la Lazio si è confermata l’anti-Napoli anche nel big match contro la Juventus. I biancocelesti sono stati protagonisti di una buona partita all’Olimpico ma condizionata da un episodio nel primo tempo.

Brutto stop per la Juventus in chiave Champions League, l’obiettivo della squadra di Massimiliano Allegri rischia di allontanarsi. La partita è stata molto viva, si sono registrate occasioni da una parte e dall’altra. La Lazio si conferma al secondo posto con 58 punti, i bianconeri fermi a 44.

La cronaca

I biancocelesti si schierano con il tridente formato da Zaccagni, Immobile e Felipe Anderson. La Juventus risponde con Di Maria alle spalle di Vlahovic. Un’altra prestazione deludente dell’attaccante serbo. Nel primo tempo l’equilibrio è netto, un episodio sblocca la partita: spinta di Milinkovic-Savic su Alex Sandro, per l’arbitro è tutto regolare. Il centrocampista porta in vantaggio i padroni di casa. La reazione dei bianconeri è da grande, Rabiot pareggia i conti in mischia.

Nella ripresa è grande Lazio: magia di tacco di Luis Alberto e Zaccagni incrocia per il 2-1. L’attaccante ancora in rete ma l’arbitro annulla per fuorigioco. La Juventus si gioca le carte Milik e Chiesa, la squadra migliora ma il pareggio non arriva. I bianconeri protestano per una spinta su Chiesa, l’arbitro giustamente non fischia. Finisce 2-1, continua la stagione entusiasmante della Lazio.

Sergej Milinkovic Savic scores at the Olimpico vs Juventus. Lazio lead 1-0.#LazioJuventus pic.twitter.com/xiZwrhwoIw — $ (@samirsynthesis) April 8, 2023