L’auto distrutta ed il tram deragliato: le immagini dal luogo dell’incidente di Immobile

Grosso spavento questa mattina per Ciro Immobile e tutta la sua famiglia: il calciatore della Lazio è rimasto coinvolto in un brutto incidente stradale questa mattina a Roma, mentre si trovava in auto con le sue figlie.

La vettura di Immobile si è scontrata contro un tram e sul luogo sono in corso tutte le verifiche del caso per ricostruire la dimanica dello scontro. Fortunatamente nessuno è rimasto gravemente ferito, ma sono diverse le vetture e le persone coinvolte.

Le prime immagini sono spaventose: il tram è deragliato e la vetture di Immobile accartociata sul davanti, ma fortunatamente il calciatore è stato immortalato mentre si muoveva sulle sue gambe e ha rilasciato delle prime dichiarazioni prima di andare in ospedale per dei controlli.

Ciro Immobile, em seu carro, colide com bonde. Felizmente o artilheiro da Lazio saiu ileso apesar dos danos gravíssimos no carro. 🗣️ O atacante da Lazio comentou o que aconteceu: “O bonde passou o sinal vermelho. Só estou com uma dorzinha no braço” Fonte: Sportitalia TV pic.twitter.com/0NBToGVrNB — 𝓗é𝓻𝓬𝓾𝓵𝓮𝓼 𝓜𝓮𝓷𝓮𝓼𝓮𝓼 (@HMNF86) April 16, 2023