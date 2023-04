Lapo Elkann non risparmia la Ferrari ed il fratello John: “basta giochini”

SportFair

L’inizio di stagione della Ferrari non è stato positivo come si sperava e si sognava. Il team di Maranello ha dovuto affrontare diverse difficoltà e la strada è tutta in salita.

L’atmosfera in casa Ferrari non è del tutto rilassata e alcuni tweet di Lapo Elkann, fratello minore del presidente, John, hanno fatto discutere.

“La Ferrari ha bisogno di serietà e squadra vincente, nei box e fuori, è ora di darci una svegliata“, ha twittato. “Basta con politica e giochini, così non si vincerà mai”, ha aggiunto.

Infine non è mancato un commento sulla presidenza, rispondendo ad un utente che evidenziava “l’assenza dell apresidenza”, “lo so purtroppo”, ha concluso.