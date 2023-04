Juventus, l’unica strada per salvarsi: quanti punti potrebbe patteggiare

SportFair

La Juventus è concentrata sul campo, il rendimento della squadra rischia però inevitabilmente di essere condizionato dalle inchieste. E’ appena iniziato un periodo importantissimo per il club bianconero, in grado di condizionare anche il futuro. La Juventus rischia ancora tantissimo e l’unica strada verso la salvezza è quella del patteggiamento.

Andiamo con ordine. Il risultato del campionato di Serie A rischia di diventare in ogni caso inutile, ecco perché la squadra dovrebbe concentrarsi sulle competizioni di Coppa Italia ed Europa League.

I dettagli sul patteggiamento della Juventus

In campionato la Juventus occupa attualmente la terza posizione e la volata Champions League rischia in ogni caso di fallire. Il motivo è presto spiegato. La decisione del Collegio di Garanzia di rinviare la decisione alla Corte Federale contro i 15 punti di penalizzazione non è stato un bel segnale e la sanzione dovrà solo essere riformulata. La conferma delle sanzioni ai dirigenti rappresenta un macigno e una penalizzazione compresa tra i 6 e 10 punti rischia di estromettere in ogni caso la Juventus dai primi quattro posti della classifica in Serie A.

In più la Uefa è sempre più convinta di escludere la Juventus dalle competizioni europee alla prima occasione utile e il club bianconero dovrà sperare di scontare la pena nella prossima stagione. Come? Attraverso la vittoria dell’Europa League.

Le accuse nei confronti della Juventus continuano ad essere gravissime e mettono a rischio anche la permanenza in Serie A. La richiesta sulla manovra stipendi potrebbe attestarsi tra 30 e 40 punti di penalizzazione. La strada da seguire per la Juventus è quella del patteggiamento prima del deferimento con la possibilità di ricevere la metà della pena. I bianconeri potrebbero così patteggiare 15 o 20 punti, da aggiungere a quelli delle plusvalenze. Ipotizziamo un massimo di 30 punti (20 per gli stipendi e 10 per le plusvalenze), così la sanzione garantirebbe almeno la salvezza in Serie A. Attualmente il vantaggio della Juventus dal terzultimo posto è di 33 punti.

Nella prossima stagione la Juventus si ritroverebbe senza l’Europa, ma almeno in Serie A. Senza patteggiamento il rischio concreto è quello della Serie B.