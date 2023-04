Juventus, in arrivo un altro deferimento: tutti i rischi per i bianconeri

SportFair

La Juventus è concentrata sul campo, ma a tenere banco sono ovviamente le inchieste e le possibili conseguenze per presente e futuro. In Serie A la squadra è ancora in corsa per il quarto posto ma l’ultima sconfitta contro la Lazio potrebbe risultare fatale.

In Europa League è sempre più alta l’attesa in vista del doppio incontro dei quarti di finale contro lo Sporting Lisbona. A tenere banco sono anche le questioni fuori dal campo, in particolar modo le inchieste sulle plusvalenze e manovra stipendi.

Juventus, in arrivo il deferimento

La Procura della Figc ha notificato al club bianconero la chiusura delle indagini per quanto riguarda manovra stipendi, partnership sospette con le altre squadre e agenti. E’ stata contestata la violazione del principio di lealtà sportiva (articolo 4.1). Proprio da oggi scattano 5 giorni di tempo per le difese per inviare memorie difensive o essere ascoltati, poi il probabile deferimento. Infine entro 30 giorni il Tribunale fissa la data del processo. I bianconeri rischiano un’altra stangata.

Il 19 aprile è previsto il responso sul ricorso presentato dai bianconeri al Collegio di Garanzia del Coni contro i 15 punti di penalizzazione per il caso delle plusvalenze. Sono in corso anche le indagini delle procure per i rapporti di partnership con Atalanta, Cagliari, Udinese, Bologna, Sampdoria e Sassuolo.