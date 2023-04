Juventus, arriva la decisione del Collegio di Garanzia sul ricorso: la classifica

SportFair

L’attesa è finalmente finita: è arrivata la sentenza del Collegio di Garanzia del Coni sul ricorso presentato dalla Juventus contro i 15 punti di penalizzazione già scontati in classifica sul caso delle plusvalenze fittizie. L’accusa nei confronti del club bianconero è quella di aver concluso operazioni di mercato con società in Italia e all’estero, sovrastimando il valore dei calciatori per sistemare il bilancio.

Poi sarà il turno della manovra stipendi, la situazione considerata alla vigilia la più delicata. In questo caso l’accusa alla Juventus è quella di aver fatto firmare ai calciatori scritture private per il pagamento posticipato degli stipendi nei primi mesi della pandemia da Covid.

Il Collegio di Garanzia del Coni

Poco dopo le 14.30 di mercoledì 19 Aprile è iniziata l’udienza presso il Collegio di Garanzia del Coni per discutere del ricorso presentato dalla Juventus contro i 15 punti di penalizzazione. Collegio presieduto da Gabriella Palmieri Sandulli, mentre gli altri giudici sono Vito Branca, Attilio Zimatore, Massimo Zaccheo e Dante D’Alessio. Per la Juve presenti i legali Maurizio Bellacosa, Angelo Clarizia, Nino Paolantonio, Davide Sangiorgio e il presidente Gianluca Ferrero.

La sentenza

E’ arrivata la sentenza del Collegio di Garanzia del Coni: la decisione è stata rinviata alla Corte d’Appello. La Juventus riceve i 15 punti ma la situazione dovrà essere rivalutata. Probabile una riformulazione della penalizzazione. Per adesso la Juventus torna al terzo posto in classifica.

La classifica in Serie A

NAPOLI 75

LAZIO 61

JUVENTUS 59

ROMA 56

MILAN 53

INTER 51

ATALANTA 49

BOLOGNA 44

FIORENTINA 42

SASSU0OLO 40

TORINO 39

UDINESE 39

MONZA 38

EMPOLI 32

SALERNITANA 30

LECCE 28

SPEZIA 26

VERONA 23

CREMONESE 19

SAMPDORIA 16